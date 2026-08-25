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«Салават» подписал контракт с Маджо на год. У форварда 12+21 в 63 матчах АХЛ в прошлом сезоне

Нападающий Мэттью Маджо подписал контракт с « Салаватом Юлаевым ». Срок соглашения рассчитан на один год.

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