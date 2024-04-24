Пик паводка в Ялуторовске придется на 1 мая

Во время совещания по вопросам ликвидации последствий паводков губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил президенту Российской Федерации Владимиру Путину о том, что пик паводка на территории города Ялуторовск придется на 1 мая.
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