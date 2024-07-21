Вера Брежнева жадная до денег, заявила Кравец

Певица Вера Брежнева оказалась ни кому не нужна за границей. Алена Кравец известна своими откровенными высказываниями и на этот раз она не стала молчать, когда речь зашла о разводе Веры Брежневой с Константином Меладзе.
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