Произошел взрыв в многоквартирном доме в Свердловской области

В Свердловской области в ночь на 6 мая произошел взрыв в многоквартирном доме. В результате инцидента один взрослый человек был госпитализирован, а 72 жильца были эвакуированыВ Свердловской области в ночь на 6 мая произошел взрыв в многоквартирном доме.