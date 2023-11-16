Красноярска вызволила из московского приюта старого пса-росгвардейца

Трогательная история, которая укрепляет веру в добрых людей, произошла в Красноярске. 24-летняя Мария совершенно случайно увидела на сайте объявлений пост о том, что в московском приюте сгорает от одиночества старый служебный пес.
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