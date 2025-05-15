Дмитрий Миляев поздравил туляков с Международным днём семьи

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поздравил жителей региона с Международным днём семьи. У себя в телеграм-канале он подчеркнул, что семья — это не только родственные связи, но и дружба, доверие, поддержка и взаимопомощь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии