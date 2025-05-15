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Дмитрий Миляев поздравил туляков с Международным днём семьи

Дмитрий Миляев поздравил туляков с Международным днём семьи

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поздравил жителей региона с Международным днём семьи. У себя в телеграм-канале он подчеркнул, что семья — это не только родственные связи, но и дружба, доверие, поддержка и взаимопомощь.

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