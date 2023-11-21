Взаимоотношения партнеров с большой разницей в возрасте станут более популярными в 2024 году

Такую тенденцию выявило исследование интернет-ресурса знакомств.По данным исследования, проведенного интернет-ресурсом знакомств Bumble, все большую популярность в 2024 году будут приобретать взаимоотношения партнеров с большой разнице в возрасте, сообщает новостной сайт indy100, принадлежащий The independent.