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Царьград

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Бюджет Нижнего Новгорода вырос на 8,4 млрд рублей

Бюджет Нижнего Новгорода вырос на 8,4 млрд рублей

В Нижнем Новгороде пересмотрели параметры городского бюджета на текущий год в сторону увеличения. Вопрос рассматривался на заседании постоянной комиссии городской думы по бюджетной, финансовой и налоговой политике.

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