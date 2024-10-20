Спрос на ипотеку в новостройках снизился в России

Это связывают со снижением доступности льгот Спрос на ипотеку в новостройках России с января по сентябрь снизился до 60% по сравнению с прошлым годом, рассказала ТАСС заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяна Решетникова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии