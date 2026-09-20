Много простора по-японски: автодом с 2 огромными кроватями, большой кухней и удобным санузлом

В Японии, где компактность возведена в культ, даже самый крупный интегрированный автодом выглядит скромно по европейским меркам.
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