Тарасова не считает, что Щербаковой не дали победу в премии ISU из политических соображений

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что российская фигуристка Анна Щербакова не стала победительницей престижной премии Международного союза конькобежцев (ISU) — "Самый ценный фигурист" по итогам 2022 года.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что российская фигуристка Анна Щербакова не стала победительницей престижной премии Международного союза конькобежцев (ISU) — "Самый ценный фигурист" по итогам 2022 года.
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