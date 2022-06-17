Учебный центр ФГБУ «Тверская МВЛ» поможет в профессиональной переподготовке

Профессиональная переподготовка, как возможность получения дополнительной специальности или другой профессии на базе уже имеющегося образования, открывает новые горизонты перед участниками рынка труда.
Популярные статьи
- ПМЭФ-2022: Губернатор Игорь Руденя провел встречу с главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным
- В Тверской области заключили под стражу подозреваемого в изнасиловании и убийстве 18-летней девушки
- Геннадий Ломака: Руководство нашей страны делало всё возможное, чтобы ситуация разрешилась миром
Свежие комментарии