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Учебный центр ФГБУ «Тверская МВЛ» поможет в профессиональной переподготовке

Учебный центр ФГБУ «Тверская МВЛ» поможет в профессиональной переподготовке

Профессиональная переподготовка, как возможность получения дополнительной специальности или другой профессии на базе уже имеющегося образования, открывает новые горизонты перед участниками рынка труда.

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