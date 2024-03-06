Токен Optimism (OP) достиг рекордных показателей прибыльности и торговой активности

В настоящее время в криптовалютном пространстве наблюдается значительный рост производительности различных альткоинов, причем Optimism (OP) выделяется своей беспрецедентной прибыльностью среди держателей.
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