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«Хизбалла» начала массово использовать FPV-дроны для атак на израильскую ПВО

«Хизбалла» начала массово использовать FPV-дроны для атак на израильскую ПВО

Пока армия Израиля (ЦАХАЛ) продолжает воевать преимущественно используя стандарты прошлого века, подразделения ливанской шиитской милиции "Хизбалла" многому учатся на опыте боевых действий в рамках вооруженного конфликта на Украине, что вызывает все больше беспокойство у израильских пользователей соцсетей.

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