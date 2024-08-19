«Хизбалла» начала массово использовать FPV-дроны для атак на израильскую ПВО

Пока армия Израиля (ЦАХАЛ) продолжает воевать преимущественно используя стандарты прошлого века, подразделения ливанской шиитской милиции "Хизбалла" многому учатся на опыте боевых действий в рамках вооруженного конфликта на Украине, что вызывает все больше беспокойство у израильских пользователей соцсетей.