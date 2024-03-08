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Макрон и Санду договорились о постоянной военной миссии Франции в Молдавии

Макрон и Санду договорились о постоянной военной миссии Франции в Молдавии

Эмманюэль Макрон встретился в Париже с президентом Молдавии Майей Санду. В ходе совместной пресс-конференции французская сторона подтвердила поддержку Кишиневу против якобы вмешательства России в дела Молдавии.

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Комментарии
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Николай Кучков
Два 3.14дораса договорились...
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