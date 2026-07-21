Ликвидируют: в Госдуме спрогнозировали судьбу Зеленского на фоне кризиса. Его могут убитьЗаместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа дал прогноз относительно будущего украинского лидера Владимира Зеленского.
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