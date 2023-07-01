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Пушков: Зеленского не пустили на саммит ЕС-Латинская Америка из-за нежелания помогать ВСУ

Пушков: Зеленского не пустили на саммит ЕС-Латинская Америка из-за нежелания помогать ВСУ

Член Совфеда Алексей Пушков сообщил, что решение участников саммита Европейского Союза и государств Латинской Америки наложить вето на присутствие главы Украины Владимира Зеленского на мероприятии показывает нежелание ряда стран помогать Киеву.

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