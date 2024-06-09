Хиджаб и мини-юбка: когда культуры встречаются на улицах России

В

Воробей

- "Хиджаб и миниюбка — это просто одежда. А вам какой стиль больше нравится?" Автор статьи смотрит на этот вопрос очень поверхность. Он видит тут только вопрос эстетичности и гражданских прав, что безусловно интересно и важно. Но, он совсем не усматривает и не понимает, какие ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ процессы лежат в основе массовых разводов более 70% и соответственной проблемы с вымиранием населения в эмансипированных странах. А вот это - ОЧЕНЬ ВАЖНО! Да, понятное дело, что с чисто эстетической стороны, при прочих равных, миниюбка смотрится более привлекательной, особенно с мужской точки зрения, кто ж спорит? Но именно потому матери в таком типе социума имеют хронический страх за сексуальную безопасность своих дочерей. А это страх толкает их проводить массированную программу антисексуального внушения. На фоне просексуального внушения со стороны социума, в целом, это порождает хроническую ситуацию когнитивного диссонанса. В смысле, что у девочки объективно нет возможности логически примирить эти два противоречивые внушения, что порождает дистресс. Из психологии известно, что пластичная детская психика адаптируется к нему расщеплением на уровне подсознания на семейство женских социальных ролей-подличностей, применяемых в разных ситуациях. И каждая из этих подличностей имеет свой отдельный комплект правил эффективного поведения. К сожалению, дочь трактует это как собственное отношение матери к сексу в отношении мужа! А потому подличность-роль «Жена» в своём комплекте правил имеет табу на секс с мужем. То есть, то, что традиционно было объединяющим фактором в семье - супружеский секс, стало разъединающим. Отсюда и массовые разводы! Понятно, что без коренного изменения нравов в эмансипированном социуме, как к примеру - от миниюбки в сторону хиджаба, надеяться на возможность изменения тенденции к вымиранию населения просто наивно. Тут нужно выбирать: эстетика или сохранение народонаселения?