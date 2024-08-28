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Закон и Порядок

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Да кому вы сдались, чтобы вас уговаривать?!

Вчера прибегал один из дежурных ботов (сразу с нескольких из своих многочисленных аккаунтов, как и положено убогому ботоводу) с криками «Зачем вы уговариваете украинцев?!».

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Комментарии
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Людмила Лиханова
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6 час.
Людмила Лиханова
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6 час.
Людмила Лиханова
А тк вы явно не ашкенази и не сефард, и, возможно даже не евгей, то все это руководство к действиям по отношению к гоям  относится и к вам с вашими близкими. Поздравляю.
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6 час.

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