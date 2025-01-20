Рядовой помог разбить позицию ВСУ, находясь под обстрелом

МО: рядовой ВС РФ с помощью БПЛА обнаружил позицию ВСУ Рядовой Даниил Лобанов с помощью БПЛА навел артиллерию на позиции замаскированного миномета Вооруженных сил Украины (ВСУ), из которого противник обстреливал подразделения российских войск, недавно взявших под контроль один из поселков, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.