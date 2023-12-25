Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Челябинск замыкает кольцо: Массовые рейды против мигрантов встряхивают город

Челябинск замыкает кольцо: Массовые рейды против мигрантов встряхивают город

Avia.pro - Новости Широкомасштабные Рейды в Челябинске В Челябинске продолжаются обширные рейды, нацеленные на мигрантов, работающих в сфере транспорта и строительства.

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