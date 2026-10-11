В МВД Польши поступила информация о возможном покушении на премьер-министра республики Дональда Туска и министра обороны Владислава Косиняк-Камыша.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Армению лишили го...
- ЮГ Из России выдвори...
- АП Ночной пик загряз...
Это очень хорошее сообщение о подготовке покушения на Д.Туска. Это наглядный пример того как осточертели политики стран НАТО. разоряя собственные страны отправкой на Украину свои резервы. Победы НАТО силами Украины мракобесные. Во все времена когда Европа сталкивалась с Россией были очевидные глупые военные просчёты. В мирные времена Европа паслась на российских ресурсах. Со временем это им надоедает и появляется желание колонизировать страну . В итоге промах. Сейчас подобная попытка подчинить Россию своим интересам через Украину однозначно призрачна и глупа.
И что до сих пор ещё Россию не обвинили