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В Польше заявили об угрозе покушения на Туска

В Польше заявили об угрозе покушения на Туска

В МВД Польши поступила информация о возможном покушении на премьер-министра республики Дональда Туска и министра обороны Владислава Косиняк-Камыша.

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Анатолий Рябенко

Это очень хорошее сообщение о подготовке покушения на Д.Туска. Это наглядный пример того как осточертели политики стран НАТО. разоряя собственные страны отправкой на Украину свои резервы. Победы НАТО силами Украины мракобесные. Во все времена когда Европа сталкивалась с Россией были очевидные глупые военные просчёты. В мирные времена Европа паслась на российских ресурсах. Со временем это им надоедает и появляется желание колонизировать страну . В итоге промах. Сейчас подобная попытка подчинить Россию своим интересам через Украину однозначно призрачна и глупа.