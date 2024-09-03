Госдеп отреагировал на визит Путина в Монголию

Администрация США понимает, в каком положении находится Монголия, однако ожидает от нее выполнения своих международных обязательств в рамках Международного уголовного суда (МУС), заявил во вторник, 3 сентября, руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.
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