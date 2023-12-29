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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алаев о деградации РПЛ: «Не согласен с такими оценками. Сильные футболисты уезжают, но это есть и в других лигах»

Алаев о деградации РПЛ: «Не согласен с такими оценками. Сильные футболисты уезжают, но это есть и в других лигах»

– Как оцените ситуацию в РПЛ в плане зрительского интереса, тв-рейтингов первой части сезона? – Оценю положительно.

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