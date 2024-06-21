Завтра, 22 июня - одна из самых печальных дат в истории России. День, когда в мгновение ока беззаботные летние деньки сменились воем сирен и грохотом снарядов.
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Завтра, 22 июня - одна из самых печальных дат в истории России. День, когда в мгновение ока беззаботные летние деньки сменились воем сирен и грохотом снарядов.