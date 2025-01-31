Апелляция не дала воронежскому «Кварталу» забрать у «Россетей» 100 млн рублей

Апелляция отменила решение суда первой инстанции, согласно которому компания «Россети-Центр» должна была выплатить воронежской компании «Квартал» почти 95 миллионов рублей в качестве компенсации за обслуживание оборудования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)