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Воронежские новости

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Апелляция не дала воронежскому «Кварталу» забрать у «Россетей» 100 млн рублей

Апелляция не дала воронежскому «Кварталу» забрать у «Россетей» 100 млн рублей

Апелляция отменила решение суда первой инстанции, согласно которому компания «Россети-Центр» должна была выплатить воронежской компании «Квартал» почти 95 миллионов рублей в качестве компенсации за обслуживание оборудования.

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