Приморский писатель высказался о ситуации на Украине

Приморский писатель и журналист Василий Авченко, широко известный в России и за рубежом по роману «Правый руль», выразил свое отношение к спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, которая началась 24 февраля, сообщает PRIMPRESS.
Приморский писатель и журналист Василий Авченко, широко известный в России и за рубежом по роману «Правый руль», выразил свое отношение к спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, которая началась 24 февраля, сообщает PRIMPRESS.
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