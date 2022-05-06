Муравьиная карусель смерти, жуткая своей бессмысленностью и беспощадностью

С точки зрения эволюции муравьи – чрезвычайно успешные живые существа. По имеющимся подсчетам, их общая численность составляет около 10 000 триллионов особей, а совокупная масса примерно в 10 раз больше, чем у представителей вида Homo sapiens.
С точки зрения эволюции муравьи – чрезвычайно успешные живые существа. По имеющимся подсчетам, их общая численность составляет около 10 000 триллионов особей, а совокупная масса примерно в 10 раз больше, чем у представителей вида Homo sapiens.
Свежие комментарии