Средства ПВО перехватили ракету над Белгородской областью, Собянин рассказал об уникальной находке археологов: что произошло, пока вы спали Средства ПВО перехватили украинскую ракету С-200 над Белгородской областью.
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