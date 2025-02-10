Снукер: Welsh Open 2025 повторы поединков — 1/32 финала, Марк Аллен, Марк Селби, Нил Робертсон и другиеВсе Новости и результаты турнира Все Результаты, турнирная таблица 1 раунд - результаты Квалификация - результаты 1 раунд - расписание трансляции Квалификация - расписание трансляции Все Видео турнира Видео повторы матчей 1/32 финала Welsh Open 2025 — снукер Если не смогли посмотреть матчи 1/32 финала (первого раунда) открытого чемпионата Уэльса по снукеру в прямом эфире, смотрите его в записи Велш Опен — первый раунд Видео матча Марк Аллен — Стэн Муди Видео матча Марк Селби — Хейдон Пинхи Видео матча Нил Робертсон — Марк Дэвис Поделиться с друзьями:Сообщение Видео 1/32 финала Welsh Open 2025 появились сначала на Снукер: новости снукера онлайн - смотреть на Снукерист.