Загрутдинов: в паркинге ЖК «Троицкая ривьера» смонтировали витражи

Генеральный подрядчик ООО «БратКом-Групп», работающий по заказу КП «УГС», проинформировал о завершении монтажа пожарных лестниц и установке витражей в паркинге проблемного жилого комплекса «Троицкая ривьера».
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