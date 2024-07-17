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«Это плохо пахнет». В Киеве обнаружен труп военного советника из ВВС США

«Это плохо пахнет». В Киеве обнаружен труп военного советника из ВВС США

Ричард Кирлин. Фото: соцсети Готовил передачу F-16: названо имя умершего в отеле в Киеве дипломата США СМИ: умерший в отеле в Киеве дипломат США занимался вопросом поставок самолетов для ВСУ ФОТО: СОЦСЕТИ Американским дипломатом, который скоропостижно скончался в отеле "Хилотн" в Киеве, оказался военный советник Ричард "Рич" Гарри Кирлин.

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Комментарии
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ИН
Ирина Некрасова
Какова бы ни была причина смерти вражины, такое справедливое и вполне заслуженное им возмездие рождает чувство глубокого удовлетворения... Ни дна пиндосу, ни покрышки!
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10 час.
ВД
Вовладар Даров
Мразотой меньше
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3 час.
Анатолий Анатольев
Отличная РАБОТА - братья=партизаны!!!!!!
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15 мин.

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