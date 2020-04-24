"Шок". Нью-Йорк во время пандемии. Взгляд россиянки

Из маленькой чувашской деревни в самый центр каменных джунглей - Нью-Йорк: такова история Серафимы, которая сначала переехала в столицу России, потом отучилась в столице Англии, а затем перебралась в США, где по сей день работает в агентстве по продаже недвижимости.