"Шок". Нью-Йорк во время пандемии. Взгляд россиянки

Из маленькой чувашской деревни в самый центр каменных джунглей - Нью-Йорк: такова история Серафимы, которая сначала переехала в столицу России, потом отучилась в столице Англии, а затем перебралась в США, где по сей день работает в агентстве по продаже недвижимости.
Популярные статьи
- Про кретина, который был идиотом ещё до своего слабоумия
- Ну что ж, идем к классическому финалу, как в 1945-м. Запад тогда готовил к выходу из Германии всех нужных ему специалистов, преступников и маргиналов. Сейчас включается похожий сценарий...
- WADA хочет получить взнос от России, или Как хвост начал вилять собакой
Свежие комментарии