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"Шок". Нью-Йорк во время пандемии. Взгляд россиянки

"Шок". Нью-Йорк во время пандемии. Взгляд россиянки

Из маленькой чувашской деревни в самый центр каменных джунглей - Нью-Йорк: такова история Серафимы, которая сначала переехала в столицу России, потом отучилась в столице Англии, а затем перебралась в США, где по сей день работает в агентстве по продаже недвижимости.

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