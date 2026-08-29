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ЦБ предложил увеличить лимиты на выдачу займов наличными

Банк России предложил увеличить лимиты на выдачу займов наличными. Об этом пишут «Известия». Согласно документу, максимальная сумма выдачи наличных по одному договору займа вырастет с 50 тыс.

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