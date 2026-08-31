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Царьград

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Арина Савастру сообщила о второй беременности в TikTok

Арина Савастру сообщила о второй беременности в TikTok

19-летняя блогерша Арина Савастру, живущая в США, сообщила о второй беременности во время выступления с рэпершей Инстасамкой в Дубае.

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