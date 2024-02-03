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Товарищ Сталин о разделении Германии и немецком социализме

Товарищ Сталин о разделении Германии и немецком социализме

Интересный исторический документ, где товарищ Сталин фактически доводит до руководителей ГДР, что разделение Германии в связи с политикой США стало неизбежным и поэтому надо заниматься созданием силовых структур ГДР и создавать фактическую границу.

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