Мигрантский бунт в Подмосковье: противостояние с полицией, СК РФ включен в игру, реакция президента

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Комментарии
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Александр Денисов
Диаспоры - узаконенные ОПГ.
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9 час.
Ирина Мва
гнать поганой метлой всех чурбанов или пусть живут по российским законам..в израиле для примера все становящиеся  гражданами  страны...проходят службу в армиии...а эти чем лучше
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7 час.
Лена Елена
Не надо им у нас жить. Гнать всех поганой метлой вон из России. Пусть у себя в стране порядок наводят.
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1 час.

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