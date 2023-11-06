Мигрантский бунт в Подмосковье: противостояние с полицией, СК РФ включен в игру, реакция президента

гнать поганой метлой всех чурбанов или пусть живут по российским законам..в израиле для примера все становящиеся гражданами страны...проходят службу в армиии...а эти чем лучше

Лена Елена

Не надо им у нас жить. Гнать всех поганой метлой вон из России. Пусть у себя в стране порядок наводят.