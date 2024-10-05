Отстрел по сценарию "Крёстного отца": "Дон Корлеоне" из "Вайлдберриз"

После громкой истории со стрельбой в шестистах метрах от Кремля, которая едва не вылилась в новый межнациональный конфликт между чеченцами и ингушами, оказавшимися по разные стороны в противостоянии владельцев интернет-барахолки – супругов Бакальчуков, назревает новый виток в их битве за миллиарды.