Китайские эксперты, с интересом наблюдающие за происходящим со стороны, отмечают, что западное единство рушится по мере того, как каждый отдельный его член ощущает на себе негативное влияние из-за санкций, которые учредили коллективным решением.
Китайские эксперты, с интересом наблюдающие за происходящим со стороны, отмечают, что западное единство рушится по мере того, как каждый отдельный его член ощущает на себе негативное влияние из-за санкций, которые учредили коллективным решением.
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