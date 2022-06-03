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Китай считает, что в затяжной экономической войне Запад проиграет России

Китай считает, что в затяжной экономической войне Запад проиграет России

Китайские эксперты, с интересом наблюдающие за происходящим со стороны, отмечают, что западное единство рушится по мере того, как каждый отдельный его член ощущает на себе негативное влияние из-за санкций, которые учредили коллективным решением.

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