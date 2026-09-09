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Афганский полевой командир Ахмад Масуд был взорван террористами 25 лет назад

Афганский полевой командир Ахмад Масуд был взорван террористами 25 лет назад

Ахмад Масуд, 1997 год © Сергей Жуков/ТАСС При мысли об афганских моджахедах, воюющих с Советской армией, многим приходит на ум образ дикаря-горца, не умеющего читать и мечтающего умереть за Аллаха.

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