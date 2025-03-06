Тренер "Вашингтона" Карбери о погоне Овечкина: мы это сделаем

Главный тренер "Вашингтона" Спенсер Карбери отреагировал на очередную заброшенную шайбу Александра Овечкина, который отличился в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Рейнджерс", напомнив, что россиянину осталось забросить десять шайб, чтобы побить рекорд результативности Уэйна Гретцки, передает сайт НХЛ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии