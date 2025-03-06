Тренер "Вашингтона" Карбери о погоне Овечкина: мы это сделаем

Главный тренер "Вашингтона" Спенсер Карбери отреагировал на очередную заброшенную шайбу Александра Овечкина, который отличился в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Рейнджерс", напомнив, что россиянину осталось забросить десять шайб, чтобы побить рекорд результативности Уэйна Гретцки, передает сайт НХЛ.