На видео пешеходные 6-7 Линии В. О. Тут посадили 14 лиственниц. Взамен засохших. Почему посадили такие маленькие деревья, не известно.
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На видео пешеходные 6-7 Линии В. О. Тут посадили 14 лиственниц. Взамен засохших. Почему посадили такие маленькие деревья, не известно.