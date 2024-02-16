Кристиан Хорнер: Нас ждёт захватывающий и очень конкурентный сезон

Red BullРуководитель команды Формулы 1 Red Bull Racing Кристиан Хорнер в ходе презентации нового болида на сезон 2024 года рассказал об ожиданиях от нового сезона, который австрийский коллектив начнёт в статусе действующего обладателя титулов как в личном, так и в командном зачётах.