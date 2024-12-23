Чем сейчас занимается Виктория Сандуца: "У меня зарплата выше, чем у судьи"

Бывшая судья Виктория Сандуца заявила, что единственная причина, по которой «реформированный и подчиненный действующей власти ВСМ действовал против» нее, связана с ее сообщениями в Facebook, в которых она писала: «Привет, Майя».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии