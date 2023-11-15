НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Все о футболе

7 подписчиков

Андрей Пригарин: «Рады попасть в шестерку сильнейших, но должны были выступить лучше»

Главный тренер «Динамо-Воронежская область» Андрей Пригарин подвел итоги турнира победителей межрегиональных ЮФЛ-3, который его команда завершила на последнем месте и рассказал, как эти соревнования помогут развивать юных футболистов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх