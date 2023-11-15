Андрей Пригарин: «Рады попасть в шестерку сильнейших, но должны были выступить лучше»

Главный тренер «Динамо-Воронежская область» Андрей Пригарин подвел итоги турнира победителей межрегиональных ЮФЛ-3, который его команда завершила на последнем месте и рассказал, как эти соревнования помогут развивать юных футболистов.
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