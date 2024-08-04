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ТАСС: подорвавший железную дорогу под Рязанью выразил готовность "искупить вину кровью"

ТАСС: подорвавший железную дорогу под Рязанью выразил готовность "искупить вину кровью"

Гражданин России и Италии Руслан Сидики, который внесен в России в перечень экстремистов и террористов, признавший ранее вину в атаке на военный аэродром Дягилево и подрыве железнодорожного полотна в Рязанской области в 2023 году, попросил отправить его в зону специальной военной операции.

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