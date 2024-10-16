«Турпром»: Пакистан приглашает россиян на отдых в одну из опаснейших стран планеты

Власти Пакистана решили активно привлекать российских туристов. Эту информацию подтвердил Российский союз туриндустрии после завершения первого Пакистано-российского торгово-инвестиционного форума, сообщает портал «Турпром».
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