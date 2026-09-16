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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард Энтони Гилл занял 15-е место в составе «Вашингтона»

15-место в составе «Вашингтона» досталось форварду Энтони Гиллу (33 года, 201 см). Для игрока это будет 7-й сезон в НБА и в «Уизардс».

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