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Царьград

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Александр Шохин: бизнес адаптируется к курсу 105 рублей за доллар

Александр Шохин: бизнес адаптируется к курсу 105 рублей за доллар

Глава РСПП Александр Шохин заявил, что русские компании готовы работать при курсе 105 рублей за доллар, если сохраняется предсказуемость.

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