В Пермском крае проходит «Зарядка со стражем порядка»

Инспекторы по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Добрянскому городскому округу совместно с общественниками и ребятами из местного отделения «Движения Первых» провели для детей «Зарядку со стражем порядка».
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